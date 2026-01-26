名古屋市名東区の施設に女性を盗撮する目的で侵入したとして逮捕された三重県警の警察官について、名古屋地検は不起訴処分としました。 20日付で不起訴処分となったのは、三重県警の警部補の男性（38）です。 警察によりますと、男性は2025年10月、名古屋市名東区の施設に女性の姿態を撮影する目的で侵入した疑いで逮捕されていました。 その後在宅で捜査が進められていましたが、この男性が亡くなったため名古屋地検