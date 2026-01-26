「第５８回ミス日本コンテスト２０２６」が２６日、都内で開催され正木由優（ゆゆ）さんが「準ミス日本」に輝いた。この日は、全国から選出された１３名のファイナリストが集結し、着物やドレス、スポーツウェア審査が行われた。準ミス日本に選出された正木さんは、東京都出身の大学生。１５年間バレエに熱中し、「伝えることの大切さ」を学んだ。将来はアナウンサーを志望している。正木さんは１年間の任期の間、公的活動