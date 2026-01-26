円買い継続、ドル相場は安値圏を維持ドル円一時１５３円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円買い圧力が継続している。先週末に日米通貨当局が為替レートチェックを実施したとの観測が広がり、円買いが強まった流れを受けた動き。市場では実弾介入への警戒感・恐怖感が一段と強まっている状況。ロンドン時間にはドル円は154円付近から153円台前半まで一時下落した。ドル円の１週間ボラティリティーは先