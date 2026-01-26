「第５８回ミス日本コンテスト２０２６」が２６日、都内で開催され、永田愛実さんが「ミス日本みどりの大使」に輝いた。この日は、全国から選出された１３名のファイナリストが集結し、着物やドレス、スポーツウェア審査が行われた。「ミス日本みどりの大使」に選出された永田さんは長崎県出身で、現在は東京の大学に通っている。高校時代には、高校野球のイメージガールを務め、選手の懸命な姿を「声」で伝えることの大切さ