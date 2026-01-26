歌手の椎名林檎の姿に衝撃が走った。椎名がボーカルを務めるバンド「東京事変」の公式Ｘ（旧ツイッター）が２６日に更新され、「椎名林檎が表紙を飾る『Ｎｕｍｅｒｏ３月号』が、１月２８日（水）に発売いたします」とファッション誌に登場することを告知。「フランスはパリ、ブシュロンのハイジュエリーを纏（まと）い、ヴァンドーム広場にある『ブシュロンアパルトモン』で撮影をしたスペシャルなファッションストーリー