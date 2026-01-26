大分地裁 一審で無罪判決が出たものの、その後、審理がやり直されることになった2016年に大分県竹田市で起きた交通死亡事故についてです。大分地裁は26日、車を運転していた被告の女の過失を認め、禁錮1年8か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 この裁判は2016年に竹田市で起きた車同士の交通死亡事故を巡るもので、対向車線の車とぶつかり乗っていた3人を死傷させたとして、42歳の被告の女が過失運転致死傷の罪に