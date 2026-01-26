政治ジャーナリスト田崎史郎氏が26日、BS−TBS「報道1930」（月〜金曜後7・30）に生出演し、高市早苗内閣の支持率に言及した。衆院選（2月8日投開票）が27日、公示されるのを前に、各メディアがこの週末に世論調査を実施。毎日新聞の調査で、内閣支持率が57％と10ポイントの大幅下落だったのを皮切りに、日経新聞・テレビ東京の調査で8ポイント下落の67％、共同通信で5ポイント減って63％、読売新聞で4ポイント減の69％。振れ