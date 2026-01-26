「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が26日に更新され、カズレーザーが、上司になってほしい人気俳優を明かす場面があった。番組では、カズレーザーが「部下にしたい有名人」（株式会社NEXERとスピーカーズによる調査）で2位に入ったことを取り上げた。ランキングの1位は芦田愛菜、2位がカズレーザーで、3位は大谷翔平だ