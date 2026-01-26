日本の若手デザイナーによる合同ファッションショーが２５日、パリ市内の美術館で開かれた。東京都が若手デザイナーを育成し、その才能を世界に発信しようと実施。都が主催した二つのファッションコンクールを勝ち抜いた１３組１４人が、フリルを重ねたスカートや帯を使った服など７５体を見せた。１４人は、昨夏から日本を代表するデザイナーの一人、森永邦彦さん（４５）の指導を受け、準備を進めてきた。パリでは、世界各