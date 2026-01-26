衆議院選挙で景気や物価高対策とともに争点となりそうなのが消費税などの税制改革についてです。消費税の行方についてまちの声を聞きました。Q）普段生活するなかで消費税 が気になるタイミングはある？〈70代〉「やっぱり食料品を買う時とかね。 節約しなきゃいけないから大変」〈70代〉「食料品は消費税がなくなるといいなと思います」1月27日に公示される衆院選。景気や物価高対策と並んで各党が訴えているのが消費税の「減税」