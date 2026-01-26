1月23～25日の3日間にかけて、中島健人によるライブ『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』が、東京・有明アリーナにて開催された。中日の24日は13時開演と18時開演の2公演が開催されたので、中島健人は3日間で計4公演のライブを行ったことになる。私が目撃した最終日・25日の公演だけをとっても約3時間にわたる超フルボリュームの公演だったので、それを3日連続で4公演……と、想像しただけで途方もない気持ちにな