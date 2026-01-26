（台北中央社）外交部（外務省）は26日、台湾の対日窓口機関、台湾日本関係協会と日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会による「台日漁業委員会」第12回会合が27日から29日まで北東部・宜蘭で開催されると発表した。今年の漁期に向け、双方は台日漁業取り決めの適用水域である「八重山北方三角水域」（通称「逆三角」水域）における操業ルールなどについて意見交換する。会合は台湾と日本が持ち回りで開催。同部は、昨年1月に東