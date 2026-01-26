（台北中央社）旧暦1月15日（今年は3月3日）の元宵節を彩る恒例行事「台湾ランタンフェスティバル」（台湾灯会）に向け、「青森ねぶた祭」のねぶたが開催地の南部・嘉義県で現地制作される。県内の廟（びょう）で祭られる媽祖や虎爺といった神を題材とする。制作に臨むねぶた師の諏訪慎さんと林広海さんが26日、台北市内で記者会見に参加した。2人はこれまで台湾にねぶたを持ち込んだ経験はあるものの、現地制作を行うのは初めて。