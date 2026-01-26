（東京中央社）李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）は25日、東京都内で開かれた在日台湾人団体「全日本台湾連合会」の新年会であいさつし、台湾に対する日本の高市早苗首相の揺るぎない支持に対し、「台湾を代表し、心からの敬意と感謝を表明する」と述べた。李氏は26日、自身のフェイスブックにスピーチ内容を投稿した。高市氏は19日の記者会見で、中国が台湾周辺で軍事演習を行ったことに言及し、「自国の主張に他国を屈