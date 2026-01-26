【その他の画像・動画等を元記事で観る】 秋山黄色が、yamaとのコラボ曲「Nemophila feat. yama」を1月28日にデジタルリリースする。 ■ただひたすらに音楽に身を置く両者の心理を描いた楽曲 「Nemophila feat. yama」は、秋山黄色が作曲、yamaが作詞を担当した共作曲。生命力が強く少しのことでは枯れないことから、許しの意味が花言葉に込められた“ネモフィラ”をタイトルに冠する本楽曲では、幸福と不幸が隣り合わせ