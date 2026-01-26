中国公安部の統計によると、中国の原動機付き車両の保有台数は2025年には全国で4億6900万台に達し、そのうち自動車は3億6600万台となっています。原動機付き車両の運転免許所持者は5億5900万人に達し、そのうち自動車運転免許取得者数は5億2500万人となっています。また、2025年に新規登録した原動機付き車両は3535万台、新たに運転免許を取得した人は2051万人に上っています。自動車保有台数が100万台を超えている都市は2024年よ