「日本プロ野球名球会SPinハワイ2026」が25日、BS日テレで午後4時から放送され、元ヤクルト監督で名球会理事長を務める古田敦也氏（60）をMC役に立てたスペシャルインタビューが実現。中日の大島洋平外野手（40）が期待の若手の名前を一人挙げた。大島、巨人・坂本勇人内野手（37）、楽天・浅村栄斗内野手（35）と名球会入りを果たしている現役レジェンド3人が集結し、古田理事長を進行役に4人で座談会を実施。古田理事長