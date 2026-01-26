タレントの保田圭（45）、お笑いコンビ「ニッチェ」江上敬子（41）、お笑いコンビ「相席スタート」の山崎ケイ（43）が26日、都内でトークライブ「角打ちけい〜今夜はロフトでカンパイ〜」を開催した。3人は開演前に取材に応じ、開催の経緯を説明。江上と保田が日本テレビ「ヒルナンデス！」での共演を機に親交が深まり、さらに同じく名前に“けい”が付く山崎がその輪に加わり2カ月に1度食事する仲になったという。山崎は