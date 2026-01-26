ギリシャリーグ1部のパナシナイコスが26日、ギリシャ代表アウトサイドヒッターのオルガ・ストランツァリ（30）の加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 母国のギリシャを含め、フランス、ポーランド、イタリアなどヨーロッパを中心に様々な国でプレーしてきたストランツァリ。2025年にSAGA久光スプリングスに加入し主力としてプレーしていたが、26日に個人的な事情により退団