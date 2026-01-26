中国外務省は、中国の旧正月「春節」の期間中、日本への渡航を控えるよう呼びかけました。中国国営の新華社通信によりますと、中国外務省は来月15日から始まる春節の大型連休中、日本への渡航を控えるよう呼びかけました。理由として「日本で中国国民を対象とした犯罪が多発し、一部地域では地震が相次いでいる」と指摘しました。例年、多くの中国人観光客が訪日していることから、渡航の自粛を改めて徹底する狙いがあります。また