NEO JAPONISMが26日夜、新メンバー本多ともはの加入を発表。これに先立ち行われたお披露目会見の場に、張り詰めた緊張が走った瞬間があった。「NEO JAPONISMは常に今しか出来ない熱いライブを、魂を込めて、来てくれた皆さんと作り、命をかけて歌を届けている。ともはちゃんはどういう思いを持ってライブをしてくれるのか」マイクを握ったのは、先輩メンバーの朝倉あい。新メンバーに対し、グループの根幹に関わる「覚悟」を