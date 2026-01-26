デスクワークでPC作業を行っていると、画面の高さと目の高さを合わせようとして、自然と猫背になってしまいがちという人は多いはず。オープンソースで開発される「Posturr」は、カメラでユーザーの姿勢をリアルタイムでモニタリングし、猫背を検知すると画面をぼかすことで正しい姿勢を促すmacOS向けアプリです。Posturr - A macOS app that blurs your screen when you slouch | Tom Johnellhttps://tomjohnell.com/posturr-a-mac