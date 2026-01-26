山形県大石田町で今月24日、70代の男性が自宅敷地内の雪に埋まった状態で発見され、その後、死亡していたことがわかりました。山形県内で雪害による死亡事故が発生するのは今シーズン初めてです。山形県によりますと、今月24日午後5時ごろ、大石田町で70代の男性が自宅敷地内の雪に埋まった状態で発見されました。男性は、近隣住民によって救出されましたが、当時すでに意識や呼吸はなく、搬送先の病院で死亡が確認されまし