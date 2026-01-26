中部電力浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）の安全審査で「基準地震動」のデータが意図的に操作されていた問題で、原子力規制委員会は２６日午後、中部電本店（名古屋市）への立ち入り検査を始めた。規制委は中部電の組織全体を調べる方針で、期間は少なくとも数か月に及ぶ見通しだ。この日は規制委事務局の原子力規制庁職員５人が本店に入り、不正に関わった社員らのリスト化を求めたほか、データの計算過程が記された書類な