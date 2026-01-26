衆議院選挙の公示日を27日に控え、26日、党首討論が行われました。消費税減税をめぐる高市総理の発言を、国民民主党の玉木代表がただす場面もありました。■衆議院選挙の公示日前に党首討論13日後には結果がでる“戦後最短”の衆議院選挙。私たちの暮らしをどう導いていくのか、日本記者クラブ主催の党首討論会で、各党が主張を戦わせました。各党が一番訴えたいことは…。自民党・高市早苗総裁「『責任ある積極財政』への大転換。