元ポルトガル代表のナニが、カザフスタンのアクトベと契約を結んだ。ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏が報じたところによると、契約期間は1年間。かつてマンチェスター・ユナイテッドで数々のタイトルを獲得し、欧州の頂点に立った名ウィングは、中央アジアという新たな舞台でプロキャリアを継続することを決断した。今回の移籍でナニに与えられた役割は、単なるプレイヤーの枠に留まらないという。クラブの育成プロジェクト