RAYEが、2ndアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』を3月27日にHuman Re Sourcesよりリリースする。 （関連：デュア・リパ、溢れる“美と知性”で放つ極上のダンスミュージック圧倒的なスター性で魅了した来日公演） 同アルバムは、4つの“季節”をテーマにレコード盤の各面で異なる季節を表現。暗闇から始まり、光の下へと導かれる音による旅へとリスナーを誘うという。 ■RAYE