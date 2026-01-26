昨年9月に右膝半月板を故障し、そこから離脱が続いていたバルセロナ所属のスペイン代表MFガビ（21）。スペイン『MARCA』はそのリハビリが最終段階へきたと伝えていて、2月中盤に復帰の可能性が出てきているようだ。今のチームにはフレンキー・デ・ヨング、若いマルク・カサド、マルク・ベルナル、2列目で伸びてきたフェルミン・ロペス、ダニ・オルモなど中盤に戦力が揃っているが、ガビも2021年からスペイン代表でプレイしてきた実