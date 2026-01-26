歌手の河村隆一が２６日、公式サイトで３月５日の京都公演を４月２４日に、３月６日の浜松公演を４月２３日に延期すると発表した。昨年１２月２３日に開催予定だったボーカルを務めるバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の東京・有明アリーナ公演の振替公演が３月１２日に行われるため、喉の負担などを考慮して決定したという。「本公演を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことを、心よりお詫び申し