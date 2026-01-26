高市早苗首相は26日、年内の安全保障関連3文書の改定に向け「自分から非核三原則の見直しの指示はしていない」と明らかにした。19日の記者会見で指名されなかった報道機関の質問に書面で回答した。非核三原則は、核兵器を「持たず、つくらず、持ち込ませず」とした政府の核政策。回答では「三原則を政策上の方針として堅持している」と説明。唯一の戦争被爆国として「核兵器のない世界」の実現に向け、核拡散防止条約（NPT）体