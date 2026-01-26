今シーズン“最強最長寒波”が猛威を振るっている。【映像】脱線した路面電車の様子（動画あり）日本海側では市街地でも記録的な大雪になった。25日は今シーズン最強寒波が2回目のピークを迎え、札幌や金沢、鳥取など日本海側の市街地でも災害級の大雪となった。気象庁は石川県と鳥取県に顕著な大雪に関する情報を発表し、不要不急の外出を控えて大規模な交通障害に警戒するよう呼