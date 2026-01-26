歌手の彩青さんが、新曲「門前仲町の恋ざくら」発売記念イベントを行いました。細川たかしの弟子として２０１９年６月２６日、弱冠１６歳でデビューした彩青さん。デビュー7年目、２３歳となって初の恋歌挑戦となります。【写真を見る】【 彩青 】午年の年男恋も仕事も大きな飛躍を誓う「紅白歌合戦のステージで歌いたい」?果たして私に歌えるのだろうか？?というほどの奥手な彩青さんですが、?それもまた恋愛経験云々じゃな