巨人やレッドソックスで活躍した上原浩治氏が２６日、自身のインスタグラムを更新。「最強、最高の同級生がここにもいた！」と記し、巨人時代の同僚で、元監督の高橋由伸氏との２ショットを投稿した。巨人入団は高橋氏が１年早いが、上原氏が「生年月日が一緒！」と記したように２人はどちらも１９７５年４月３日生まれ。「なんと、関東、関西にいながら幼稚園の名前も一緒凄いっしょ！？またゴルフ行こうぜ」と奇跡的な共通