Photo: ハル 家電は機能性が大事。でも、部屋に置くものだからこそ「見た目」重視で選びたいときもあります。今回見つけたのは、限りなく家具に近い佇まいの加湿器。天然木で作られたアロマ加湿器「WERKE（ウェルケ）」（税込7,700円）は、木製家具やナチュラルなインテリアが好きな方にきっと刺さるはず。このデザインに惚れました Photo: ハル