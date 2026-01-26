「いったい1億円を貯めた人ってどんな人なんだろう？」と気になったことはありませんか？ 私がお会いしたことのある、1億円以上を保有している人はどのような人だったのか、今回は「見た目」という観点からお話ししますね。 1億円を貯めている人の身なりはシンプル？ゴージャス？結論からいうと、シンプルな身なりの人もいれば、ゴージャスな身なりの人もいて、両極端に分かれています。一目見ただけでは判断はつきません。とはい