言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、視覚的なイメージが強い言葉を集めました。頭の中でその光景を思い浮かべると、正解がスルッと出てくるかもしれません。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。てん□□こ□□ぶ□□ぼうき□□けヒント：お茶碗の中に残るものといえば？答えを見る↓↓↓↓↓正解：めつ正解は「めつ」でした。▼解説それぞれの