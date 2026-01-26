キルトスリッパを履き、りんご茶を飲み、粥やスープを飲み、健康気功法の「八段錦」を練習するといった「Becoming Chinese」が最近、ユニークなスタイルで海外のソーシャルメディアの話題をさらっている。海外のネットユーザーはりんご茶を作ったり、八段錦を練習したりする様子を投稿している。では、海外の若者の間で、「中国人になる」のが流行しているのはなぜなのだろうか？そして、こうした現象は何を意味しているのだろうか