先週、世界の電子業界を揺るがすニュースが伝えられた。かつて「テレビとは何か」を定義してきたテレビ業界の「巨人」、ソニーが、テレビ事業を中国企業に委ねる決断をしたのだ。ソニーは1月20日、中国の家電大手TCLと、テレビなど家庭用エンターテインメント事業に関する戦略的提携について協力覚書を締結した。両社は、TCLが51％、ソニーが49％を出資する合弁会社を設立し、ソニーの家庭用エンタメ事業を承継する。新会社は、テ