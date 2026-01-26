アイドルグループ・Travis Japanが、2026年1月4日に横浜アリーナでツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」を開幕しました。8都市を回る全国アリーナツアーで、2025年12月3日に発売された3枚目のアルバム『's travelers』を引っ下げ、旅人の世界観を表現したツアーとなっています。さらに、2026年4月15日には、2枚目のCDシングル『陰ニモ日向ニモ』を発売予定。各メンバーはドラマやバラエティー番組で活躍し、着実