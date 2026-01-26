DeNAは26日、ショーン・レイノルズが来日したことを発表した。レイノルズは球団を通じて「無事に来日することができ、今はとてもワクワクしています。チームメイト、コーチ、監督、ファンの皆さんに会うのが待ち遠しいです。ベイスターズの一員としてチームの力になり、最高のシーズンにできるよう頑張ります」とコメント。レイノルズは21年途中に野手から投手に転向。昨季はメジャーで19試合に登板して、0勝1敗2ホールド、