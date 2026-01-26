2026年夏に公開される実写映画『ブルーロック』の主演を、高橋文哉が務めることが発表された。 参考：高橋文哉、5年前から大きく変わった“芝居への意識”「自分の思いを伝えていく作業が好き」 本作は、累計発行部数5000万部を突破する金城宗幸（原作）、ノ村優介（漫画）による同名サッカー漫画を実写映画化するもの。『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズを手掛けるCRE