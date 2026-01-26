Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。3Dプリントやプラモデルの後処理、地味に時間かかりますよね。サポート材の除去やバリ取りなどなど。このひと手間、「PENDORAカッター」ならサクッと効率化できるかも。35W高出力×毎秒4万回の振動で硬い素材も力いらずで切断可能。さらに替刃5種とポリッシャーが付属し、切断から研磨まで1台