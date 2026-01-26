¡Ö¤ª´é¤â¸«¤ì¤ÆÀ¼¤âÊ¹¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS¡×¤Îº£»ÔÎ´Æó¤Î?¶á±Æ?¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤¬4·î11¡¢12Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£»Ô¤¬Æ°²è¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·Á¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ë¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿»Ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤¢¤¡¤¡¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÄã¤¤¤Ê¡×¡ÖÎ´Æó¤¯¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉ¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¢¥´É¦¡Á¡×