旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の政界工作が書かれた教団内部文書に、自民党議員に具体的な口利きを頼んだ記述があることが分かった。政治家との「ギブアンドテイクの関係」を築くノウハウを積んできた教団は非自民党の政治家にも接触し、故安倍晋三氏が首相を退任した後は高市早苗氏の首相就任を願った。そして、多くの政治家に近づいたのは、日本を教団トップに仕える国家体制にする目的だったことをうかがわせる記述まであ