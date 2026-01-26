尾瀬保護財団の設立３０周年を記念するフォーラムが２４日、都内で行われ、これからの尾瀬が目指すべき方向性について意見が交わされました。 尾瀬保護財団は、尾瀬の自然環境の保全を目的に１９９５年８月に発足しました。群馬・福島・新潟の３つの県のほか、片品村などの自治体、土地の一部を所有する東京電力などで構成され、普及啓発や調査研究に取り組んできました。 今回のフォーラムは、設立からの３０年を振