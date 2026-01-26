浜松市役所のロビーに設置されていた、人気アニメ「エヴァンゲリオン」初号機の立像が2026年1月25日に展示最終日を迎え、多くのファンが最後のお別れを惜しみました。 【写真を見る】浜松市役所に9か月間設置されていた、"エヴァ初号機"市役所の吹き抜けに9か月間設置 ＜伊豆川洋輔記者＞ 「市役所に来るだけで、心が弾んだ9か月。ロビーにいる立像は26日が見納めです」 浜松市役所の吹き抜けにそびえ立つ、主人