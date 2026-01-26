衆議院選挙と同じ来月8日に投開票が行われる「県知事選挙」は、三つどもえの戦いとなっています。 各陣営が迎えた週末の選挙戦。 県内各地を巡り、ビジョンと政策を訴えました。 ◆平田 研 候補(58)〔無所属：新〕 のぼり旗をたなびかせ、長崎市の浜町アーケードに姿を見せたのは新人で、元副知事の平田 研 候補です。 同じ国土交通省出身の鈴木長崎市長が脇を固め、商店街を練り歩きました。 （平田