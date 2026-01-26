日本水連の2025年度表彰式で最優秀選手に選ばれた、OWSの梶本一花（左）と優秀選手に選ばれたASの比嘉もえ＝26日、東京都内日本水連は26日、2025年度の表彰式を東京都内で開き、世界選手権のオープンウオーター（OWS）で金メダルを獲得した梶本一花（枚方SS）を最優秀選手に選んだ。9〜10月の愛知・名古屋アジア大会ではOWSが除外されたため「競泳で代表に入り、アジア大会でもメダルを取りたい」と宣言した。優秀選手には、ア