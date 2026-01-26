2027年末までに製造・輸出入が禁止される蛍光灯からLEDへの移行が進んでいますが、主流となっているLEDは波長を一部制限したもので、赤外線が足りないために人体に悪影響を及ぼす可能性があるという研究が発表されました。LED lighting (350-650nm) undermines human visual performance unless supplemented by wider spectra (400-1500nm+) like daylight | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-026-35389