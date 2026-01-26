「Ｍ！ＬＫ」の山中柔太朗、「超特急」の郄松アロハがダブル主演する映画「純愛上等！」（八重樫風雅監督、２月１３日公開）の完成披露上映会が２６日、都内で行われた。ライバル高校のヤンキーのトップ同士による純愛ストーリー。この日の舞台あいさつでは、山中率いる白岩高校の同級生役の大川泰雅が司会を務めた。大川が初々しい進行でダブル主演の２人から「この作品に込めた思いは…？」と話を聞き出そうとすると、